Juventus-Lazio, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Per Juventus-Lazio le probabili formazioni dei tre prinicipali quotidiani sportivi italiani sono molto simili l’una con l’altra. Unico dubbio Cuadrado.

Bentancur non è al 100% ma andrà almeno in panchina, mentre Cuadrado è favorito su Douglas Costa da ala destra. Se così fosse, Danilo giocherebbe da terzino destro. Sostanzialmente i tre principali quotidiani sportivi italiani concordano con quelle che saranno le formazioni di Juventus-Lazio. Per quella di Simone Inzaghi, invece, nessun dubbio per tutti e tre i giornali. Le assenze in casa biancocelesti l’hanno fatta da padrone in questo periodo. Anche Luis Alberto è finito ko.

Juventus-Lazio, probabili formazioni dei giornali

Le probabili formazioni di Gazzetta dello Sport

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Anderson; Immobile, Caicedo.

Le probabili formazioni di Corriere dello Sport

Le probabili formazioni di Tuttosport

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Anderson; Immobile, Caicedo.

