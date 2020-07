Juventus Lazio streaming, come seguirla: diretta tv e online

Juventus Lazio streaming: come seguire la partita di Serie A in televisione sui canali di Sky Sport e la diretta disponibile online su internet.

Juventus Lazio streaming: è tutto pronto per il match valido per la 35esima giornata di serie Ache si disputerà oggi 20 luglio con fischio d’inizio fissato per le ore 21:45. Match che ovviamente sarà visibile in tv, ma solo su Sky, che offrirà anche il servizio streaming per gli abbonati.

La partita con il Sassuolo ha evidenziato i grandi problemi della Juventus che ha difficoltà a portare a casa le vittorie. Dopo Gasperini, anche De Zerbi ha imbrigliato la Vecchia Signora e l’uno-due iniziale è stato solo un’illusione. Di gioco non si è visto nulla, se non per i primi 20 minuti. La posizione di Maurizio Sarri si è fatta man mano meno ortodossa, anche perché il giusto equilibrio tra Ronaldo e Dybala lo stanno trovando i due fuoriclasse. Stasera i due fuoriclasse giocheranno dal 1′ insieme cercando di rubare la scena. Dal canto suo la Joya è destinato a diventare capitano della compagine bianconera e non salterà un minuto, forte del rinnovo che sta per firmare.

Attenzione alla Lazio di Simone Inzaghi. E’ una formazione che sa giocare al calcio e che per larga parte del campionato ha conteso a CR7 e compagni la prima piazza. Non è un avversario da prendere sotto gamba nonostante le assenze perché lo scherzetto è dietro l’angolo. Elementi del calibro di Immobile, Caicedo, Milinkovic Savic e Lazzaro sono di assoluto valore, mixati alla perfezione da un tecnico in ascesa. A tal proposito Sarri potrebbe optare anche per questo a qualche cambio di formazione.

Juventus Lazio streaming, i canali per vederla in diretta TV e in streaming

La partita di stasera Juventus-Lazio sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport 252. Sul digitale terrestre, invece, su Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473). Lo stesso match sarà possibile vederlo anche attraverso Sky Go, il servizio in streaming per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky. La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa col commento di Beppe Bergomi.

Un altro modo per seguire la Juventus online è sottoscrivere un abbonamento con Now Tv, si può attivare istantaneamente e costa 29,99 euro al mese. In questo modo si potranno vedere 7 partite su 10 per ogni giornata della Serie A che non si fermerà mai nel corso dei prossimi trenta giorni. Nel caso della Juventus pagando questi 29,99 euro si potranno vedere anche Udinese-Juventus e Juventus-Sampdoria. Solo Cagliari-Juventus sarà trasmessa invece da Dazn.

