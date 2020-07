Calciomercato Juventus, all in su Alaba: Paratici beffa l’Inter, lo scenario

Alaba alla Juventus, calciomercato: il futuro del laterale austriaco potrebbe tingersi di bianconero. Fumata nera per il suo rinnovo al Bayern: Paratici fiuta l’affare ed è pronto a battere la concorrenza dell’Inter, che da tempo è sulle tracce del giocatore. Ecco le ultime indiscrezioni che trapelano in queste ore.

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALABA OFFERTA BAYERN MONACO INTER/ La Juve spinge forte per Alaba. Secondo quanto raccolto dalla redazione di calciomercato.com, il terzino austriaco nelle ultime ore avrebbe espresso l’intenzione di cambiare aria, e le trattative per un suo rinnovo con il Bayern si sarebbero clamorosamente arenate. Paratici segue da molto vicino la situazione, pronto ad intervenire per assicurarsi uno dei laterali più forti al mondo: con un’offerta di 15-20 milioni la dirigenza di Corso Galileo Ferraris potrebbe battere la concorrenza dell’Inter assicurandosi un esterno di qualità e dalla forte spinta offensiva. Al momento una trattativa ufficiale non è stata ancora imbastita: tuttavia, i rumors più audaci asseriscono che la Juve sarebbe pronta a far sottoscrivere ad Alaba un contratto di 4 anni a 6 milioni di euro più bonus. Nelle prossime ore se sapremo senz’altro di più.

Ti potrebbe interessare anche–-> Calciomercato Juventus, rilancio per Boga: sul piatto 35 milioni di euro

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK