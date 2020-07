Calciomercato Juventus, rilancio per Boga: sul piatto 35 milioni di euro

Boga alla Juventus, calciomercato: per l’attaccante del Sassuolo il Borussia Dortmund starebbe per formalizzare un’offerta da 35 milioni di euro per battere la concorrenza. La Juve è avvisata: Paratici rilancerà?

CALCIOMERCATO JUVENTUS BOGA BORUSSIA OFFERTA/ Tutti pazzi per Jeremie Boga. Il talento del Sassuolo, autore fin qui di una stagione importante, costellata da goal, assist e giocate di qualità, è entrato nel mirino dei principali top club europei. La Juve, così come la Roma, è da tempo sulle tracce dell’attaccante, il quale, però, sarebbe entrato prepotentemente nel mirino del Borussia Dortmund. A rivelarlo è la redazione di Skysport, che spiega come i gialloneri siano rimasti folgorati dalla prestazioni del calciatore, e sarebbero pronti a mettere sul piatto la bellezza di 35 milioni di euro. La sensazione è che si possa scatenare un’asta da un momento all’altro, anche perchè il Sassuolo valuta Boga non meno di 35 milioni di euro. Cosa farà la Juve? Rilancerà oppure dirotterà le sue attenzioni su profili “alla Zaniolo“? Sono attesi importanti aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

