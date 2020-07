Zaniolo, l’Inter pronta a soffiare il talento a Roma e… Juventus

Marotta ha un piano segreto per regalare Zaniolo (e Dzeko) ad Antonio Conte. La Juventus ad oggi non ha il cash per formulare un’offerta valida a Pallotta.

C’è l’Inter dietro il malumore di Zaniolo. Il talento della Roma, ceduto proprio dai nerazzurri con grande superficialità ai capitolini, ora potrebbe fare il percorso inverso. «Tra Nicolò e la Roma si è rotto qualcosa – scrive la Repubblica -. Una crepa che stravolge le certezze granitiche del ragazzo che adesso inizia a coltivare dubbi sul proprio futuro. Da giorni, Nicolò non parla con nessuno, chiuso in un mutismo che ha un’origine precisa. Una settimana fa il tecnico Paulo Fonseca dopo la vittoria col Verona lo criticò duramente in tv per non aver rincorso un avversario dopo una palla persa. Nello spogliatoio succedeva di tutto. Il giovane reduce dalla lesione al crociato veniva letteralmente aggredito da alcuni compagni, non del gruppo dei senatori. Una reazione feroce, che lo ha scosso molto».

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Zidane potrebbe liberarsi dal Real

Zaniolo, cuore Juve, più vicino all’Inter?

Zaniolo è tifoso della Juventus. Lo anno anche i muri. Il mercato, tuttavia, regala sorprese a non finire. «Mourinho lo vuole al Tottenham, ma è soprattutto in Itlia che si sfidano per strapparlo alla Roma. L’Inter ha un piano. Se vendesse Lautaro e non riuscisse a raggiungere una punta (Aubameyang, Martial) punterebbe tutto su di lui, magari in coppia con Dzeko. A fari spenti c’è anche la Juventus: tentata da Chiesa, preferisce però il golden boy giallorossi». La domanda, però, è una: chi ha 70/80 milioni cash? Nessuno, ad oggi…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK