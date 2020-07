Calciomercato Juventus, Zidane potrebbe liberarsi dal Real

Calciomercato Juventus, nel caso in cui le strade con Sarri si libereranno, ecco salire le quotazioni di Zidane. Ecco perché.

Continuano ad essere tante le voci che vorrebbero Maurizio Sarri non al timone della Juventus nella prossima stagione, anche nel caso in cui l’allenatore riuscisse a conquistare il nono scudetto consecutivo dei bianconeri, il primo sotto la sua gestione. Il suo gioco si è visto solo a tratti e i tifosi sono delusi anche per le due finali perse.

LEGGI ANCHE –>>Ronaldo via dalla Juventus, l’addio del portoghese è sempre più probabile

Calciomercato Juventus, Zidane può liberarsi dal Real

Se davvero le strade tra Sarri e la Juventus si divideranno a fine stagione, ecco allora salire vertiginosamente le quotazioni di Zinedine Zidane. Come riporta Calciomercato.it sarebbe il francese a quel punto in pole position per guidare i bianconeri.

In lizza ci sarebbe anche Pochettino, ma Zidane ha un vantaggio non da poco, ovvero quello di conoscere bene l’ambiente. Il suo contratto con il Real Madrid scadrà nel 2022, ma il sito specializzato in calciomercato sottolinea come il presidente delle merengues Perez non metterebbe ostacoli nel caso il cui l’ex trequartista decidesse di tornare a Torino. Certo un ostacolo potrebbe essere l’ingaggio. Zidane infatti al Real ha un contratto per 12 milioni di euro a stagione.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, Zaniolo può andarsene dalla Roma

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK