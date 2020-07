Calciomercato Juve, super scambio con il Chelsea: sul piatto 3 giocatori

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus e il Chelsea potrebbero dar vita ad una clamorosa trattativa che vedrebbe coinvolti addirittura tre giocatori. Secondo quanto rivelato da calciomercatonews.com, infatti, le due società si siederanno attorno ad un tavolo per imbastire una maxi trattativa

CALCIOMERCATO JUVE CHELSEA AFFARE MAXI TRATTATIVA/ Mancano ancora alcune settimane all’apertura ufficiale della sessione di calciomercato, ma i dirigenti dei principali top club sono all’opera per cercare di regalare ai loro allenatori gli innesti giusti per puntellare le loro rose. La Juventus, in questo senso, è tra le società che si sta muovendo con più insistenza sul mercato. Secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, la dirigenza di Corso Galileo Ferraris potrebbe decidere di imbastire una super trattativa con il Chelsea: i nomi sul piatto sarebbero quelli di Kantè, Emerson Palmieri e Szczesny. Il calciomercato della Juve è entrato nel vivo.

Calciomercato Juve, Emerson Palmieri e Kantè nomi caldi: sarà scambio con Szczesny?

La necessità di migliorare il centrocampo con un frangiflutti di esperienza e dinamismo come Kantè, e la volontà di regalare a Maurizio Sarri un vice Alex Sandro di spinta di sicuro affidamento come Emerson Palmieri sono due fattori che spingerebbero la dirigenza bianconera a privarsi di Szczesny. Questa trattativa avrebbe un suo perchè, qualora i bianconeri decidessero di affondare il colpo per Gianluigi Donnarumma, le cui trattative di rinnovo con il Milan si sono arenate. Il Chelsea vorrebbe anche un conguaglio di 25 milioni: la Juve vorrebbe limitare l’esborso attraverso l’inserimento di qualche bonus legati a presenze e vittorie di trofei. Il restyling bianconero è appena cominciato: la “vecchia Signora” si rifa il look “pescando” in Inghilterra?

