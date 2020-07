Calciomercato Juventus, Douglas Costa al Barcellona: il brasiliano sarà ceduto?

La Juventus sta valutando se cedere o meno Douglas Costa: il brasiliano, secondo quanto riportato da Don Balon, è finito nel mirino del Barcellona. A fine anno ci sarà la cessione?

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA BARCELLONA ADDIO/ Non è da escludere un’eventuale cessione di Douglas Costa a fine stagione. Il funambolico esterno brasiliano non riesce a vedere il campo con continuità ( complice anche i molti infortuni), e sebbene a sprazzi mostri lampi di talento baluginanti, la Juve potrebbe decidere di cederlo. Dove? Nelle ultime ore sta prendendo quota l’ipotesi Barcellona: secondo quanto riportato da Don Balon, i blaugrana sono alla ricerca di un profilo dalla sue caratteristiche, che potrebbe inserirsi bene negli automatismi del 4-3-3 di Setien.

Calciomercato Juventus, si infiamma la pista Douglas Costa-Barcellona?

Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma l’asse Barcellona-Torino, come dimostrato dallo scambio Arthur-Pjanic, potrebbe essere molto battuto in questa finestra di calciomercato. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile approdo di Antoine Griezmann alla Juve: possibile che il francese venga coinvolto in uno scambio con Douglas Costa? I due giocatori hanno grossomodo la stessa valutazione, e sono entrambi alla ricerca di nuovi stimoli. Costa sembra soffrire l’ingombrante presenza di Cristiano Ronaldo, mentre il francese è ormai fuori dal progetto tattico di Setien: quindi un’eventuale trattativa potrebbe essere imbastita proprio “sfruttando” il malcontento dei due fuoriclasse. Vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi dell’affare.

