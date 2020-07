Calciomercato Juventus, le contropartite per Chiesa

Calciomercato Juventus, uno degli obiettivi dei bianconeri per l’estate è Federico Chiesa. Ecco le possibili mosse per arrivare all’asso viola.

Ora che la Fiorentina ha praticamente raggiunto la salvezza, dovrà decidere il futuro del suo campione, il cui contratto scade a giugno del 2022. La dirigenza viola dovrà mettere sul piatto un rinnovo a cifre importanti, oltre che costruire una squadra capace di lottare almeno per un posto in Europa.

LEGGI ANCHE—>>Calciomercato Juventus, continua il filo diretto con Mino Raiola

Calciomercato Juventus, le possibili contropartite per Chiesa

Come riporta Tuttosport la Juventus continua a monitorare la situazione, del resto è da tempo interessata all’acquisto di Federico Chiesa ma finora la Fiorentina non ha mai manifestato l’intenzione di volerlo lasciare partire. E’ chiaro che i bianconeri non sono l’unico club che vorrebbe avere in squadra il figlio d’arte. Oltre all’Inter in serie A non bisogna dimenticare i club esteri.

Con soprattutto il Manchester United di Solskjaer che pare essere interessato all’asso dei viola. La Juventus attende solo il momento giusto per cercare eventualmente di stringere per il giocatore e in cambio potrebbe offrire alla Fiorentina dei giocatori come parziali contropartite. Nella lista dei possibili calciatori che potrebbero finire a Firenze ci sono Romero, Rugani, Pellegrini e Mandragora.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, Zaniolo può andarsene dalla Roma

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK