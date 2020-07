La Juventus continua il filo diretto con il procuratore Mino Raiola, infatti dopo l’affare De Ligt, i bianconeri sarebbero su un altro giovane.

Continua il filo diretto fra la Vecchia Signora e il famoso procuratore Mino Raiola. I bianconeri dopo aver intavolato uno degli acquisti più importanti dell’era Andrea Agnelli, ovverosia, De Ligt sono pronti ad altri colpi speciali su giovani promettenti e che possano garantire anche quella differenza nel presente, proprio come il difensore centrale olandese. I bianconeri nonostante sappiano della difficoltà della trattativa, restano sempre interessati al giovane attaccante Erling Haaland ma non solo…

Calciomercato Juventus, continua il filo diretto con Mino Raiola

Infatti la Vecchia Signora sta studiando un’altra trattativa su un giovane proprio con Mino Raiola, i bianconeri sarebbero forti sul giovane terzino della Roma, Riccardo Califiori.

Terzino sinistro molto giovane, classe 2002 della Rom, dopo alcuni infortuni che l’hanno tenuto fermo, è tornato ed è certamente fra i giovani italiani più interessanti e promettenti nel suo ruolo di laterale. Sul calciatore italiano infatti sono piombate alcune delle big internazionali come il Paris Saint-Germain, ma la corte per Califiori in Italia e in Serie A è già presente, infatti la Fiorentina ha già chiesto informazioni su di lui. I bianconeri starebbero pensando di “prenotarlo” e prestarlo proprio come con l’affare Luca Pellegrini, vista la giovanissima età. La Roma per il momento non sembra ancora aver trovato l’accordo per il rinnovo del giovane terzino e dunque i bianconeri si sono già attivati con Mino Raiola proprio per chiedere informazioni sul difensore. Una delle possibili opportunità estive per la Juventus potrebbe essere proprio lui.

