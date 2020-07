Calciomercato Juventus, pressing per Locatelli: sarà lui il vice Bentancur?

Il profilo di Manuel Locatelli piace tanto alla Juventus, alla ricerca di un profilo dalle spiccate doti d’impostazione da affiancare a Rodrigo Bentancur la prossima stagione. Le difficoltà riscontrate per arrivare a Jorginho hanno fatto risalire le quotazioni del centrocampista del Sassuolo

CALCIOMERCATO JUVENTUS LOCATELLI SASSUOLO AFFARE/ La Juve starebbe seguendo con molta attenzione la situazione relativa a Manuel Locatelli. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sportmediaset, infatti, l’ex regista del Milan è molto apprezzato dalle parti di Torino per la sua abilità nel palleggio e la grande poliedricità sia in fase di non possesso che in quella di impostazione. Caratteristiche che ne fanno un centrocampista moderno: la Juve da tempo è vigile su di lui, anche perchè sarebbe un acquisto che permetterebbe di abbassare in maniera drastica l’età media della rosa, sulla scia degli affari Kulusevski ed Arthur per intenderci.

Locatelli alla Juventus, calciomercato: Paratici inserisce delle contropartite nell’affare?

Le difficoltà incontrate dalla dirigenza bianconera per portare Jorginho sotto l’ombra della Mole hanno spinto Paratici ad aumentare il pressing per il giovane centrocampista italiano, per il quale il Sassuolo chiede non meno di 30 milioni di euro: la Juve starebbe cercando di capire i margini di manovra, auspicando l’inserimento di qualche contropartita gradita ai neroverdi. In questo senso, il profilo di Hans Niccolusi Caviglia, classe 2000, ora in prestito al Perugia, potrebbe rappresentare la soluzione migliore. La sensazione è che l’affare possa decollare da un momento all’altro.

