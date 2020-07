Chiesa alla Juventus, calciomercato: Commisso atteso in Italia per chiudere l’affare?

Calciomercato Juventus, il profilo di Federico Chiesa piace e non poco alla dirigenza bianconera. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Commisso nelle prossime settimane è atteso in Italia per ascoltare eventuali offerte per il giocatore, che da tempo è finito nei radar di mercato di Paratici. Ecco gli aggiornamenti

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA FIORENTINA TRATTATIVA/ L’affare Chiesa-Juventus potrebbe subire un’accelerata decisiva nel corso delle prossime settimane. Dopo aver faticosamente raggiunto la salvezza, il patron Rocco Commisso è atteso in Italia per definire il futuro del forte esterno italiano, sul quale è forte la pressione della Juve. La valutazione che la Fiorentina fa di Chiesa si attesta sui 60 milioni di euro: secondo quanto riportato da Tuttosport, Paratici punterebbe a limitare l’esborso attraverso l’inserimento di contropartite gradite al club gigliato. I nomi sul piatto sono tanti: Luca Pellegrini, Romero, De Sciglio, Rugani o Mandragora.

Ti potrebbe interessare anche–> Zaniolo, l’Inter pronta a soffiare il talento a Roma e…Juventus

Calciomercato, Juventus-Chiesa: la trattativa entra nel vivo?

Vedere Chiesa alla Juventus è tutt’altro che follia, quindi. La dirigenza di Corso Galileo Ferraris dovrà però accelerare i tempi, per evitare gli inserimenti di altri club esteri: ricordiamo che nelle scorse settimane sia il Chelsea sia il Manchester United avevano effettuato sondaggi importanti per capire la fattibilità dell’operazione. La sensazione è che comunque Chiesa possa diventare bianconero da un momento all’altro: sicuramente non a 60 milioni di euro, questo appare scontato. L’azzurro infatti non si è reso protagonista di una stagione esaltante, complice anche i problemi generali che ha riscontrato tutta la squadra gigliata. La Juve può giocare al ribasso, ma non può tirare troppo la corda: il futuro di Chiesa è ancora da scrivere.

Ti potrebbe interessare anche–> Bonucci, i tifosi contro il difensore della Juventus. Vogliono la cessione

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK