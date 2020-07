Udinese-Juventus, idea mini-turnover per Sarri che potrebbe far rifiatare delle pedine visti i tanti impegni ravvicinati. Chi gioca?

Diversi i dubbi di formazione in casa Juventus a poche ore da questa trasferta molto insidiosa. Lo scudetto, dopo la vittoria nello scontro diretto con la Lazio, non è molto distante. Ma bisognerà affrontare al massimo i prossimi impegni per portare a casa i punti necessari per tagliare il traguardo.

Juventus, Sarri pensa a cambi in formazione

Per questo match il tecnico dovrà fare a meno di diversi giocatori e per questo motivo è impossibile pensare ad un turnover massiccio. Ma a qualche cambiamento nell’undici titolare quello sì. Del resto gli impegni sono davvero molto ravvicinati e la stanchezza inizia a farsi sentire.

Szczesny è favorito tra i pali, ma occhio alla possibile sorpresa Buffon. A destra Danilo potrebbe far rifiatare Cuadrado, con Alex Sandro a sinistra. Al centro invece non c’è sicuramente Bonucci, fermato per un turno dal giudice sportivo. Con Demiral non al meglio e Chiellini ai box, spazio sicuro per Rugani.

A centrocampo Bentancur nel ruolo di regista, non mancherà Rabiot che è l’uomo più in forma dei bianconeri. Con Matuidi e Ramsey che si giocano l’ultima maglia. In attacco in realtà c’è poco da fare turnover, visto che manca pure Higuain. Dunque ancora straordinari per Ronaldo e Dybala, i due trascinatori della Juventus. Con Bernardeschi favorito su Douglas Costa per completare il reparto.

