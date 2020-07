Calciomercato Juventus, in arrivo un talento dal Chelsea

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su un talento dal Chelsea. Ecco le mosse del club torinese.

Non è un mistero che la società bianconera abbia intenzione di pianificare le mosse di mercato a lungo termine. Dopo aver preso Kulusevski, il club sta seguendo tanti altri giovani interessanti in Europa e un po’ in tutto il mondo. Giovani in rampa di lancio che potrebbero però essere i perni della squadra del futuro. La Juventus ha dimostrato di avere l’occhio lungo più volte negli ultimi anni e ora sta guardando con interesse ad un giovane inglese.

Calciomercato Juventus, è fatta per Samuel Iling-Junior

Come riporta infatti il giornalista Romeo Agresti, la formazione bianconera avrebbe chiuso per un giovane del Chelsea sul quale la società intende puntare molto sul futuro. “La Juventus confida di chiudere l’arrivo del baby talento Samuel Iling-Junior dal #Chelsea. Il giocatore nei giorni scorsi è stato a Torino. Restano da definire alcuni dettagli, ma fiducia totale” ha scritto su Twitter.

Chi è Samuel Iling-Junior? E’ un’ala sinistra inglese, nato nel 2003, che si è messo in luce con la maglia delle giovanili del club londinese. Un calciatore dunque ancora molto giovane sul quale però la Juve sembra voler puntare per il futuro.



