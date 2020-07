Probabili formazioni Udinese-Juventus. Bernardeschi dal 1′, chi gioca a centrocampo?

Le probabili formazioni Udinese Juventus sui tre prinicipali quotidiani sportivi italiani sono molto simili l’una con l’altra. Unico dubbio a centrocampo.

«A centrocampo il dubbio principale riguarda Pjanic, che dopo due panchine di fila è in ballottaggio con Matuidi per una maglia da titolare (se giocherà il francese, Bentancur si sposterà in cabina di regia), mentre Higuain è in dubbio per il problema alla schiena che gli ha già fatto saltare Juventus-Lazio. Sarri di recente ha fatto una scelta sulle caratteristiche degli avversari, squadre fisiche. Perciò ha preferito tenere fuori Miralem che però sta bene». Così la Gazzetta dello Sport per le probabili formazioni Udinese Juventus

Probabili formazioni Udinese Juventus sui giornali

Le formazioni della Gazzetta dello Sport

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

