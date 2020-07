Calciomercato Juventus, che intrigo in Premier League

Il calciomercato Juventus in estate porterà sicuramente un nuovo attaccante a Torino. C’è infatti bisogno di un centravanti che riesca a segnare almeno una ventina di reti e possa sostituire nel migliore dei modi Gonzalo Higuain.

Sono davvero tanti i nomi che stanno circolando in queste settimane come possibili rinforzi dei bianconeri. Non solo Milik del Napoli, uno degli obiettivi primari. Si è parlato anche di Cavani, svincolato dopo l’esperienza con il Psg e anche di Zapata dell’Atalanta.

Calciomercato Juventus, il valzer delle punte in Premier

Uno degli obiettivi bianconeri nel prossimo calciomercato è il centravanti del Wolverhampton Jimenez, uomo rivelazione della squadra di Espirito Santo. Un calciatore che però ha tanti estimatori, non solo in Italia ma sopratutto in Premier League. Sulle sue tracce ci sarebbe il Manchester United, ma anche un club londinese.

Come riporta Calciomercato.it infatti anche l’Arsenal avrebbe chiesto informazioni sull’attaccante. Questo potrebbe voler dire che i Gunners cederanno Lacazette, che è un altro possibile obiettivo della Juventus. Il valzer delle punte dunque è pronto a partire, la prima mossa potrebbe muovere diverse pedine con l’effetto domino.



