Calciomercato Juventus, sfuma un possibile obiettivo a centrocampo

Il calciomercato Juventus vedrà senz’altro l’arrivo in bianconero di diversi giocatori. L’intenzione della società è infatti quella di rendere la rosa sempre più competitiva e di spessore, capace di vincere in Italia e in Europa.

Per questo motivo la dirigenza si è mossa con largo anticipo, prendendo già per la prossima stagione Kulusevski e Arthur, centrocampista del Barcellona. Proprio sulla linea mediana potrebbero esserci altri cambiamenti, anche se a quanto pare uno dei possibili obiettivi bianconeri sembra essere già sfumato.

Sono ormai diverse stagioni che il nome di Sergej Milinkovic-Savic, stella della Lazio, viene accostato alla Juventus. Ma il futuro del calciatore anche in questa estate del 2020 sembra essere scritto.

Calciomercato Juventus, Milinkovic non si muove

“Sto bene qui, la mia testa è alla Lazio. C’è un contratto per tanti anni e quindi resto qua. Al resto ci penserà l’agente”. Sono queste le parole, riportate da Tuttosport, che il calciatore della Lazio ha espresso al termine del match contro il Cagliari.

I biancocelesti hanno ottenuto il pass per la prossima Champions League e Milinkovic-Savic sembra avere le idee molto chiare sul suo futuro. Ha ribadito infatti la volontà di continuare a vestire la maglia della Lazio anche nella prossima stagione. Sfuma così già sul nascere ogni possibile rumor di calciomercato riguardo un suo passaggio alla Juventus o ad un altro club europeo.



