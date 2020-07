Juventus, è una difesa da film horror. Meglio solo di chi è già retrocesso

La Juventus di Sarri ha subito 13 gol nelle ultime 6 giornate di campionato, peggio hanno fatto solo Brescia (16) e SPAL (20), già retrocesse.

C’è un dato che preoccupa più degli altri e riguarda la difesa. Nella Juventus da incubo, quella delle rimonte subite, i bianconeri hanno una fase difensiva molto problematica, con tanti, troppi gol incassati in un reparto spesso e volentieri in difficoltà. La squadra di Sarri ha subito 13 gol nelle ultime 6 giornate di campionato, peggio hanno fatto solo Brescia (16) e SPAL (20), già retrocesse. Si tratta di qualcosa che non si era mai visto nelle compagini allenate da Antonio Conte e Massimiliano Allegri. La solidità arretrata rappresentava il cavallo di battaglia in italia e in Europa. Ora non è più così. A svelare il dato è stato il portale calciomercato.com.

Juventus, hai una difesa da incubo

Matthijs de Ligt e Merih Demiral, due difensori giovani e dalla tempra di acciaio. Il primo continua a giocare con una spalla che lo tortura, il secondo lo scorso gennaio rimase in campo diversi minuti con la Roma con un crociato lesionato. Matthjs+Merih: per i tifosi della Juve è la M&M la coppia difensiva del futuro, quella destinata a prendere il posto della BBC. Molti sostenitori bianconeri, ormai hanno scaricato (ingenerosamente) Bonucci sui social, rinfacciandogli l’ultimo errore con la Lazio.

