Zidanel lascia il Real Madrid, calciomercato: il suo futuro è in Francia?

Il giovane portiere Luca Zidane, figlio del celeberrimo Zizou, potrebbe dire addio al Real Madrid ed accasarsi in Francia. Ecco i dettagli

CALCIOMERCATO ZIDANE ADDIO REAL/ Importante aggiornamento di mercato proveniente dalla Spagna. Secondo quanto riportato dai media iberici, infatti, dopo una lunga militanza al Real Madrid durata ben 16 anni, il portiere Luca Zidane potrebbe dire addio alle Merengues. Il giovanissimo estremo difensore, infatti, che intende ripercorrere i grandiosi fasti del padre, non ha trovato l’accordo per quanto concerne l’adeguamento e il prolungamento del suo contratto. Ragion per cui, Zidane sta cominciando a guardarsi intorno: secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, il suo futuro potrebbe essere in Francia: il Montpellier sarebbe sulle tracce del figlio di Zizou.

