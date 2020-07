Juventus, offerto uno scambio alla Roma in un’operazione di calciomercato

La Juventus ha offerto alla formazione capitolina uno scambio per chiudere un’operazione di calciomercato in ottica futura. C’entra un difensore bianconero.

Uno dei calciatori che la Juventus vorrebbe cedere è Daniele Rugani. Il centrale italiano ha giocato davvero pochissimo, nonostante l’infortunio patito da Chiellini, scavalcato nelle gerarchie del tecnico pure da Demiral. Il turco si è ambientato benissimo a Torino e ha dimostrato di poter essere molto utile, facendosi trovare sempre pronto quando è stato chiamato in causa. Poi l’infortunio avrebbe potuto dargli più minuti, ma Sarri ha scelto di far giocare sempre De Ligt e Bonucci. Una bocciatura sonora. All’orizzonte potrebbe esserci la Roma.

LEGGI TUTTO >>> «De Bruyne alla Juventus, vi spiego perché cambia tutto»

Rugani della Juventus verso la Roma?

Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, la Juventus continua a proporre alla Roma Daniele Rugani ormai ai margini del progetto tecnico di Maurizio Sarri. Il prezzo fissato per il 26enne è di 15 milioni di euro, ma si potrebbe anche trattare per un eventuale scambio. Un vecchio pallino della dirigenza bianconera è sempre Alessio Riccardi. Il giovane centrocampista non ha trovato lo spazio sperato con Fonseca, e quindi potrebbe rientrare nell’affare che porterebbe Rugani sulle sponde del Tevere. Si vedrà il da farsi…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK