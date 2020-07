Probabili formazioni Juventus Sampdoria: torna Bonucci, ancora fuori Pjanic?

Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni: ecco le possibili scelte di Maurizio Sarri in vista della gara dell’Allianz Stadium

Manca poco ormai al fischio d’inizio di Juventus-Sampdoria, match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A. I bianconeri, dopo il passo falso rimediato ad Udine, non possono farsi sfuggire il secondo match ball scudetto. Ecco le possibili scelte dei due allenatori. Sarri conferma il solito 4-3-3, con Bernardeschi che agirà davanti sostituendo l’infortunato Douglas Costa. In difesa rientra dopo la squalifica Bonucci, mentre in mezzo al campo confermatissimo Rabiot, accanto al quale dovrebbe agire Matuidi.

Juventus-Sampdoria, le probabili scelte dei due allenatori

Probabile formazione Juventus: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Rabiot, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

Probabile formazione Sampdoria: Audero, Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello, Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto, Gabbiadini, Quagliarella

