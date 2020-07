Champions League, Juventus: le partite trasmesse in chiaro da Mediaset

La Juventus ormai guarda avanti. Messo in cassaforte il nono scudetto consecutivo adesso l’attenzione dei bianconeri si sposta inevitabilmente sulla Champions League.

Anche perché la strada verso la Final Eight è in salita per gli uomini di Maurizio Sarri. Prima della sosta a causa del coronavirus, infatti, i bianconeri sono stati sconfitti dal Lione di Rudi Garcia per 1-0 nell’andata degli ottavi di finale. Questo vuol dire che per andare avanti in questo torneo bisognerà compiere una rimonta sui francesi. Missione difficile ma non impossibile.

La sfida Juventus-Lione del prossimo 7 agosto sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, che trasmetterà anche un quarto di finale, una semifinale e ovviamente la finalissima, in programma il 23 agosto.

Juventus in tv anche nei quarti di finale

Qualora la Juve, come si augurano tutti i tifosi bianconeri, riuscirà a superare l’ostacolo Lione allora entrerà a far parte delle otto squadre che si contenderanno la Champions League a Lisbona. E il match della squadra di Sarri, come riporta CalcioeFinanza, potrebbe anche essere trasmesso in chiaro. Mediaset infatti non ha ancora deciso quale partita trasmetterà in chiaro riguardo i quarti di finale, che si giocheranno dal 12 al 15 agosto. Una Juventus impegnata in un quarto sicuramente garantirebbe un audience altissimo ed è per questo motivo che i tifosi bianconeri e, in generale, gli appassionati di calcio, si augurano che la partita trasmessa in chiaro sia quella che vedrà impegnati Ronaldo e soci. Ma prima, ovviamente, bisognerà battere il Lione.

