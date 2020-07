Sui social il fenomeno portoghese ha lanciato importanti messaggi per il suo futuro sempre più legato ai colori bianconeri

Cristiano Ronaldo cuore bianconero. Sui social il fenomeno portoghese si è lasciato ad andare ad importanti messaggi per il futuro -ormai- sempre più legato indissolubilmente ai colori bianconeri. L’attaccante ha infatti esposto con un bellissimo messaggio in italiano tutti il suo orgoglio per essere parte di questo progetto chiamato Juventus.

Juventus, Ronaldo cuore bianconero: il giocatore si sbilancia sul futuro

Cristiano Ronaldo orgoglioso di essere parte di questa società e, infatti, come si legge nel suo post su Instagram il fenomeno portoghese esordisce con un “Ecco fatto! Campioni d’Italia Felicissimo per il secondo scudetto consecutivo e per continuare a costruire la storia di questo grande e splendido club.

Questo titolo è dedicato a tutti i tifosi della Juve, in particolare a coloro che hanno sofferto e soffrono per la pandemia che ci ha colti tutti di sorpresa rovesciando il mondo.

Non è stato facile! Il vostro coraggio, la vostra attitudine e la vostra determinazione sono state la forza di cui avevamo bisogno per affrontare questa stretta finale del campionato e lottare fino alla fine per questo titolo che appartiene a tutta l’Italia. Un grande abbraccio”.

La celebrazione è arrivata anche da parte della fidanzata Georgina che ha ribadito proprio le parole dette dal suo compagno. Un amore, fra Juventus e Cristiano, che sembra destinato a durare.

