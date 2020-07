Juventus campione d’Italia, Emre Can fa i complimenti ai bianconeri

Dopo la vittoria del campionato da parte della Juventus, Emre Can con un post su Instagram ha voluto congratularsi con la sua ex squadra.

EMRE CAN JUVENTUS SCUDETTO INSTAGRAM POST/ Tantissime sono state le reazioni social dopo il successo ottenuto dalla Juventus contro la Sampdoria, vittoria che ha permesso alla squadra di Maurizio Sarri di mettere le mani sullo scudetto, il nono consecutivo della gestione Agnelli. Anche Emre Can, ex centrocampista bianconero, ha voluto congratularsi con i bianconeri per la vittoria dello scudetto. Ecco le sue parole in un post su Instagram:

“Forza Juve! Congratulazioni a tutta la Juventus per aver vinto un altro titolo di Serie A! Un privilegio indossare la famosa maglia bianconera e aver fatto parte di un meraviglioso club storico. Fino alla fine.”

