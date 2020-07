Cagliari-Juventus, per Sarri è il momento del turnover

Si avvicina il momento di Cagliari-Juventus, prossima sfida di campionato per i bianconeri, già campioni d’Italia. Sarri potrebbe far rifiatare qualcuno.

Lo scudetto è già in cassaforte dunque per Ronaldo e compagni, che ovviamente onoreranno il campionato con il massimo impegno possibile nelle ultime due giornate. Anche se la testa va inevitabilmente alla sfida di Champions League contro il Lione.

Cagliari-Juventus, tanti cambi possibili nell’undici titolare

E’ probabile dunque che per la trasferta sul campo del Cagliari l’allenatore bianconero Sarri conceda spazio a chi ha giocato di meno. Alcune scelte saranno poi di fatto obbligate, come ad esempio l’utilizzo di Higuain al fianco di Ronaldo, visto che Dybala è infortunato. Anche se ormai l’obiettivo scudetto è raggiunto, CR7 non ha alcuna voglia di riposarsi. Anche perchè spera ancora di conquistare lo scettro di re dei bomber della serie A.

In porta il tecnico della Juventus potrebbe regalare la passerella a Gigi Buffon, mentre in difesa l’acciaccato De Ligt pare destinato a rimanere fuori. Al suo posto dovrebbe rivedersi Rugani fin dal primo minuto. Rotazioni in vista pure sulla linea mediana, dove Rabiot è squalificato mentre Pjanic dovrebbe rimanere fuori. Il terzetto di titolari dovrebbe essere composto da Bentancur in regia con Matuidi e Ramsey al suo fianco. Occasione d’oro per il gallese che deve riguadagnare posizioni nelle gerarchie del tecnico.

