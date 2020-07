Milik alla Juventus, calciomercato: la conferma arriva dai bookmakers

Calciomercato Juventus, si parla tanto del possibile approdo di Milik in bianconero: a confermare l’eventualità dell’operazione, ci sono le quote di Snai. Vediamo insieme cosa sta succedendo

MILIK CALCIOMERCATO JUVENTUS SCOMMESSE SNAI/ Tra i tanti nomi accostati alla Juventus per il dopo Higuain, quello che sembra riscontrare maggiormente le attenzioni degli uomini mercato bianconero è quello relativo ad Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco del Napoli, il cui contratto con i partenopei scadrà nel 2021, è considerato il centravanti ideale da collocare nello scacchiere tattico di Sarri. Dei dialoghi tra la Juve e il Napoli sarebbero già stati imbastiti, ma una trattativa vera e propria non è ancora cominciata. Tuttavia, un possibile indizio di mercato potrebbe essere fornito da…Snai.

Juve, Snai è sicura del passaggio in bianconero di Milik

L’importante agenzia di scommesse, infatti, ha chiuso le quote relative al trasferimento di Milik alla Juventus. Se in precedenza le quote oscillavano tra il 4,50 e il 2,20, ora Snai ha deciso di sospendere ogni giocata, indizio evidente del felice esito dell’operazione. Al momento, però, non si può ancora dire che l’operazione sia andata a buon fine: saranno necessarie settimane di trattative prima di poter sbloccare definitivamente l’affare.

