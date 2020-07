Barella alla Juventus, calciomercato: pronto uno scambio con Bernardeschi, i dettagli

Calciomercato Juventus, Barella nome nuovo per il centrocampo bianconero. Si vocifera di un possibile scambio con l’Inter che riguarderebbe Federico Bernardeschi. Ecco l’indiscrezione rilanciata da Interlive.

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER BARELLA SCAMBIO BERNARDESCHI/ Interessante scenario di mercato potrebbe prendere forma nel corso delle prossime ore. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Interlive, Juventus ed Inter potrebbero optare per un clamoroso scambio: Bernardeschi in nerazzurro, con Barella in bianconero. Entrambi i giocatori hanno una valutazione che si attesta sui 40 milioni di euro: Barella sarebbe stata una richiesta esplicita di mister Sarri, desideroso di rimpolpare un reparto mediano che in questa stagione ha sofferto tanto in termini di quantità e dinamismo. L’ex centrocampista del Cagliari potrebbe inserirsi molto bene nel 4 3 3 che ha in mente Sarri per la prossima stagione, formando assieme a Bentancur ed Arthur un reparto giovane, talentuoso e dal futuro assicurato. Bernardeschi, d’altro canto, potrebbe trovare in Antonio Conte un suo grande estimatore, che in più di una circostanza ha speso parole al miele nei suoi confronti. Staremo a vedere se quest’idea di mercato potrà tramutarsi in trattativa nel corso delle prossime ore.

