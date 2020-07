Juve, che fare con Douglas Costa? 40 milioni di motivi per pensare ad una cessione

Calciomercato Juventus, Douglas Costa sembra essere sempre più distante dai progetti bianconeri: a fronte di un’offerta pari a 40 milioni di euro il brasiliano potrebbe essere ceduto

CALCIOMERCATO JUVENTUS CESSIONE DOUGLAS COSTA/ La sua è stata una stagione “da montagne russe”, fatto di accelerazioni improvvise, ma anche di stop fragorosi che ne hanno compromesso incontrovertibilmente l’andamento stagionale. E Douglas Costa potrebbe essere ceduto laddove la dirigenza di Corso Galileo Ferraris dovesse ricevere un’offerta pari a 40 milioni di euro. Dei club interessati al funambolico esterno brasiliano, però, ancora nessuno si è fatto concretamente avanti con un’offerta irrinunciabile. Al momento, i vari Manchester United e Paris Saint Germain si sono limitati a dei sondaggi illustrativi, ma non hanno ancora affondato il colpo. E non è detto che lo facciano, dal momento che la carta anagrafica dell’esterno verdeoro parla chiaro. Il futuro di Costa, insomma, è tutto da scrivere: la Juve non si priverebbe tanto facilmente di lui, anche se i numerosi infortuni a cui è andato incontro rappresentano un fattore da non trascurare. Staremo a vedere come evolverà la situazione.

