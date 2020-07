Pagelle Cagliari Juventus: diamo i voti ai protagonisti del match della Sardegna Arena, valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A.

Si è da poco conclusa Cagliari-Juventus: un match molto vibrante, in cui non sono mancate le occasioni da una parte e dall’altra, terminato sul punteggio di 2-0 in sfavore dei bianconeri. Un match che aveva ben poco da dire in chiave scudetto ma che ha visto scendere i bianconeri in campo senza grinta e forse già con la testa alla imminente sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione ad agosto. Una partita che però ha avuto anche qualche guizzo, purtroppo non vincente. I bianconeri escono sconfitti alla Sardegna Arena con un 2-0 contro la squadra di casa: il Cagliari. Proviamo a valutare le prestazioni offerte dai giocatori della Juventus

Voti Cagliari Juventus: i protagonisti del match della Sardegna Arena

JUVENTUS (4-3-3): Buffon 5.5; Cuadrado 6, Rugani 6, Bonucci 5, Alex Sandro 5; Bentancur 5 (76′ Peeters s.v.), Pjanic 5 (61′ Zanimacchia 6), Muratore 5 (61′ Matuidi 5.5); Bernardeschi 5, Higuain 5 (88′ Olivieri s.v.), Ronaldo 5.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Coccolo, Demiral, Frabotta, Wesley, Vrioni.

Allenatore: Sarri 5.

