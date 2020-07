Smalling alla Juventus, calciomercato: pronta l’offerta allo United, Roma beffata?

Calciomercato Juventus, le prestazioni di Chris Smalling non sono di certo passate inosservate: Fabio Paratici potrebbe sfruttare l’occasione propizia approfittando della situazione di stallo venutasi a creare tra lo United e la Roma per il riscatto del difensore inglese.

CALCIOMERCATO JUVENTUS SMALLING ROMA AFFARE/ La Juventus potrebbe inserirsi a gamba tesa nella situazione relativa a Chris Smalling. Secondo le ultime indiscrezioni che rimbalzano da Oltremanica, infatti, anche la dirigenza bianconera avrebbe fatto un sondaggio per capire la disponibilità del Manchester United a lasciar partire il centrale difensivo, autore di una stagione molto positiva alla Roma. E proprio la società capitolina non ha ancora trovato l’accordo con i Red Devils per il riscatto del difensore: gli inglesi chiedono 20 milioni, i capitolini non sarebbero disposti ad andare oltre i 13 milioni di euro. Ecco perchè la situazione di empasse venutasi a creare potrebbe essere sfruttata dalla Juve, alla ricerca di un profilo internazionale da affiancare ai vari De Ligt e Demiral, vista la non più giovane età di Chiellini e Bonucci. Al momento, la società di Corso Galileo Ferraris non ha ancora formalizzato un’offerta ufficiale, ma sta studiando il da farsi, pronta ad intervenire qualora la situazione lo richiedesse.

