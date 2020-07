Barella alla Juventus, calciomercato: pronto il blitz di Paratici su richiesta di Sarri

Calciomercato Juventus, Barella nome nuovo per il centrocampo: il mediano ex Cagliari sarebbe stato richiesto espressamente da Maurizio Sarri, per rimpolpare un reparto che nel corso di questa stagione ha sofferto tanto in termini di quantità e dinamismo. A rivelarlo è l’esperto di mercato Fabio Santini

CALCIOMERCATO JUVENTUS BARELLA INTER SARRI/ Secondo quanto riferito dalla redazione di calciomercato.it, che riporta una notizia annunciata da Fabio Santini, la Juventus avrebbe effettuato alcuni sondaggi per capire la disponibilità dell’Inter a lasciar partire Niccolò Barella. Il centrocampista ex Cagliari, autore di una stagione piuttosto positiva, è considerato potenzialmente un top player da Maurizio Sarri, che ne apprezza molto le doti di corsa e dinamismo. Qualità che sono venute un pò a mancare alla squadra bianconera per larghi tratti della stagione. L’Inter valuta il suo gioiello non meno di 50 milioni di euro, ed è molto difficile che Marotta possa sedersi al tavolo delle trattative per lasciar partire uno dei talenti più cristallini della rosa di Conte. Nelle scorse ore, si era fatta strada l’ipotesi di uno scambio con Bernardeschi, come vi avevamo anticipato. Al momento, però, non è stata imbastita ancora alcuna trattativa. Le prossime settimane potranno definire meglio la situazione.

