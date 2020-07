Pirlo allenatore della Juventus. Il comunicato del club per il dopo Sarri

La Juventus ha comunicato la firma di Andrea Pirlo quale allenatore della selezione Under 23 che parteciperà al torneo di Serie C. E’ già in casa il dopo Sarri?

«Inizia oggi una nuova avventura, per Andrea Pirlo e per la Juventus, che dopo 5 anni tornano a lavorare insieme. Andrea è infatti il nuovo allenatore dell’Under 23». Inizia così il comunicato del club presieduto da Andrea Agnelli che ha ufficialmente affidato l’incarico all’ex regista bianconero. Si tratta di un’investitura importante, che evidenzia come il dopo Sarri sia già iniziato. Al massimo un anno di test, poi via in prima squadra.

Pirlo, la panchina della prima squadra nel futuro