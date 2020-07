Calciomercato Juventus, la rivelazione di De Laurentiis su Milik

Uno degli obiettivi del calciomercato Juventus è il bomber polacco Milik. Ma il presidente del Napoli ha parlato chiaramente del suo futuro.

Nella prossima sessione di mercato la Juventus dovrà per forza di cose trovare un nuovo attaccante, un giocatore che possa garantire una ventina di reti e che possa essere protagonista in Italia e in Europa. Sul taccuino c’è Milik, ma non solo lui. L’attaccante del Napoli andrà in scadenza nel 2021 ma il Napoli non farà sconti.

Calciomercato Juventus, De Laurentiis duro su Milik

Ai microfoni di Sky Sport il commento del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul calciatore polacco è stato abbastanza chiaro. “Milik è sul mercato da sempre. Da quando lo conosco gli chiedo di allungare il contratto, lui mi guarda e non risponde. – ha rivelato il numero uno del club partenopeo – E allora devi prendere atto che deve andare via. Andrà via al miglior offerente, perché non farò sconti a nessuno. Altrimenti rischierà di restare a Napoli e probabilmente non rientrerà più nelle scelte dell’allenatore”.

Dunque chi vorrà prendere Milik, Juventus compresa, sa bene che dovrà presentare una offerta importante per strappare il calciatore al Napoli. Che altrimenti potrebbe tenerlo in rosa fino alla fine della prossima stagione, vale a dire fino alla scadenza del contratto del bomber polacco.

