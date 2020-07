Uno degli obiettivi del calciomercato Juventus è Niccolò Zaniolo. La stella della Roma è sempre più nel mirino dei bianconeri, che ora avrebbero pronta l’offerta per convincere i giallorossi.

Sulle qualità di Zaniolo c’è poco da dire, è il talento più fulgido del calcio italiano in questo momento e sono tante le società che farebbero carte false pur di averlo. Tra queste c’è ovviamente anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, ecco l’offerta per Zaniolo

Come riporta Sportmediaset il pressing della società bianconera nei riguardi di Zaniolo si sta facendo sempre più forte e la Juve avrebbe pronta l’offerta per arrivare al numero 22 giallorosso. Il cui valore di mercato si aggira attorno ai 60 milioni di euro. Una somma alta per il club torinese, che vorrebbe inserire nella trattativa due giocatori. Il primo è Federico Bernardeschi, che potrebbe accettare la nuova destinazione per rilanciarsi. Il secondo è invece il difensore argentino Romero, attualmente in prestito al Genoa. In questo modo la Roma risolverebbe anche l’eventuale problema che potrebbe nascere nel caso in cui non riuscirà a confermare Smalling.

