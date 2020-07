Inzaghi alla Juventus, calciomercato: con lui anche Milinkovic Savic?

Calciomercato Juventus, Simone Inzaghi potrebbe sostituire Maurizio Sarri nel caso in cui quest’ultimo venisse esonerato. Secondo quanto rivelato da calciomercatonews, infatti, l’attuale tecnico della Lazio è in cima alle preferenze di Andrea Agnelli: con lui arriva anche Milinkovic Savic?

CALCIOMERCATO JUVENTUS INZAGHI LAZIO MILINKOVIC SAVIC/ La Juve pensa a Simone Inzaghi. Secondo quanto rivelato dalla redazione di calciomercatonews, infatti, l’attuale tecnico della Lazio piace e non poco agli organi dirigenziali juventini, che potrebbero affondare il colpo qualora Maurizio Sarri non dovesse riuscire a qualificarsi contro il Lione nella gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il discorso rinnovo tra Inzaghi e Lotito non ha ancora portato alla tanto attesa fumata bianca, ragion per cui la Juve segue con interesse l’evolversi della situazione. Nel caso in cui Inzaghi diventasse il nuovo tecnico dei bianconeri, ecco che il sogno Milinkovic Savic non sarebbe più un’utopia: conosciamo benissimo il grande rapporto che lega i due, con il centrocampista serbo che ha avuto modo di crescere in maniera esponenziale negli ultimi anni. Lotito valuta Milinkovic circa 70 milioni di euro, ed al momento non intende abbassare le sue pretese. Il tutto, però, potrebbe cambiare nel caso di un clamoroso addio di Inzaghi…

Potrebbe interessarti anche–> Ramsey-Juve, storia di un amore mai sbocciato: imminente la sua cessione?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK