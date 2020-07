Ramsey-Juve, storia di un amore mai sbocciato: imminente la sua cessione?

Calciomercato Juventus, il gallese Aaron Ramsey non ha convinto in questa stagione e potrebbe essere inserito in qualche operazione. L’ex Arsenal, falcidiato dagli infortuni, non è mai riuscito ad inserirsi a pieno regime negli schemi di Maurizio Sarri. Quale sarà il suo futuro?

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY ADDIO/ Il matrimonio tra Ramsey e la Juventus potrebbe ben presto concludersi. Il gallese, vittima di numerosi infortuni che ne hanno condizionato in maniera importante le prestazioni, è finito ai margini delle gerarchie di Maurizio Sarri, che in più di una circostanza gli ha preferito i vari Rabiot, Matuidi e Bentancur. I soli tre goal messi a segno contro Verona, Spal ed Inter è un bottino troppo magro per una mezzala dalla quale ci si aspettava senz’altro di più, non solo in termini di inserimento, ma anche sotto un profilo squisitamente qualitativo. Ecco perchè non è impossibile credere che le strade di Ramsey e della Juventus possano dividersi a fine stagione.

Calciomercato Juventus, quale sarà il futuro di Ramsey?

Nelle ultime settimane si è vociferato di un interesse dell‘Atletico Madrid per Aaron Ramsey, che potrebbe essere inserito in un eventuale scambio con Thomas. Tuttavia, al momento, non c’è nulla di concreto: gli uomini di mercato della Juventus molto presumibilmente aspetteranno la fine della stagione prima di prendere le decisioni del caso. Molto dipenderà anche dall’esito degli ottavi di finale di Champions contro il Lione: qualora Sarri decidesse di affidarsi al gallese, e quest’ultimo lo ripagasse con una prestazione di alto livello contribuendo al passaggio del turno dei bianconeri, ogni discorso relativo ad una ipotetica cessione sarà senz’altro procrastinato. Staremo a vedere, dunque, quale sarà l’esito della vicenda.

