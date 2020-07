Khedira punta i piedi. Le novità della trattativa con la Juventus

Khedira non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus senza un’adeguata buonuscita sul suo contratto con la Juventus che scadrà nel 2021.

«Quella di Sami Khedira alla Juve sembra un’avventura ormai ai titoli di coda – scrive Calciomercato.com -. Sono infatti in atto le trattative per arrivare alla risoluzione del contratto. Anche se qualche intoppo c’è. Ed è ovviamente di carattere economico: perché le prime risposte inviate dal centrocampista tedesco alla dirigenza bianconera sono quelle tipiche di chi non ha intenzione di fare alcuno sconto».

Khedira, serve un sacrificio da entrambe le parti

Secondo quanto trapelato, Khedira vorrebbe una buonuscita tale da garantirgli l’intera somma di 6 milioni netti. E’ quello che dovrebbe ancora incassare dal Juventus. Paratici invece vorrebbe chiudere la questione a cifre decisamente inferiori. Ma di molto. Parti distanti per ora, ma i dialoghi continuano anche se un po’ di tensione sembra tornare al tavolo delle trattative. «Tante le opportunità di cambiamento che Fabio Paratici tramite intermediari era riuscito a proporre al tedesco – si legge ancora -. Questo riuscendo in questo modo anche a ottenere qualcosa per la cessione: Premier, Bundesliga, Turchia. Ma puntualmente Sami aveva rifiutato tutto, aprendo solo all’ipotesi risoluzione del contratto per scegliere in autonomia e senza fretta».

