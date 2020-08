Juventus, Pjanic ha un messaggio per i bianconeri

Miralem Pjanic non ha giocato l’ultima partita di campionato con la maglia della Juventus a causa di un turno di squalifica da scontare.

Il centrocampista bosniaco è agli sgoccioli della sua esperienza in bianconero. Andrà infatti a giocare nel Barcellona nella prossima stagione, dopo l’accordo con i blaugrana che prevede l’arrivo a Torino di Arthur. Tuttavia nessuno potrà mai cancellare il contributo che ha dato negli ultimi anni per i trionfi bianconeri.



LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, spunta un nuovo profilo per l’attacco

Juventus, le parole di Pjanic

“Solo pensarlo mi mette i brividi, ma questa sera finisce la mia esperienza in @SerieA con la @juventusfc. Però non è ancora il momento dei saluti, per quelli ho intenzione di aspettare il 23 agosto”. Questo il messaggio che Pjanic ha pubblicato sui suoi social. Da un lato c’è il dispiacere per aver concluso il suo cammino in campionato, dall’altro però la data pubblicata dal giocatore è quella che fa sognare i tifosi. Perchè vorrebbe dire essere riusciti ad arrivare alla finalissima di Champions League, trofeo che manca davvero tanto nella bacheca bianconera e per il quale si dovrà prima di tutto superare il Lione nel ritorno degli ottavi di finale.

Solo pensarlo mi mette i brividi, ma questa sera finisce la mia esperienza in @SerieA con la @juventusfc ❤️

Però non è ancora il momento dei saluti, per quelli ho intenzione di aspettare il 23 agosto 🔥#FinoAllaFine #ForzaJuve #Stron9er #Pjanist 🎹 pic.twitter.com/ydrcdCUy4r — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) August 1, 2020

LEGGI ANCHE –>>Juventus, non solo Zaniolo: maxi trattativa possibile con la Roma

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK