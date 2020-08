Con l’addio di Higuain a fine anno, a sorpresa, ci sarebbe un nuovo nome per l’attacco della Juventus per la prossima stagione. Ecco chi:

La Juventus per la prossima stagione ha un grande obiettivo: quello di comprare un grande attaccante, il numero 9 che dovrà sostituire, l’ormai, partente Gonzalo Higuain. Molti sono i profili sondati fino adesso e non tutti sembrano convincere, altri invece potrebbe risultare troppo dispendiosi e poco convincenti. Nelle ultime ore i sondaggi di mercato parlano di un nuovo nome per l’attacco che potrebbe proprio fare al caso dei bianconeri, ecco di chi stiamo parlando:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Bartomeu attacca Arthur: “Comportamento inaccettabile…”

Calciomercato Juventus: spunta un nuovo profilo per l’attacco

Rodrigo Moreno sarebbe il nome a sorpresa per l’attacco bianconero. Infatti il club dell’attaccante (il Valencia) sarebbe interessato al profilo di Higuain, ed ecco che dunque potrebbe nascere una maxi operazione di scambio di cartellini fra il Valencia e la Juventus. Il classe ’91 potrebbe rientrare nei parametri richiesti dal tecnico Maurizio Sarri e quindi essere utilizzato come contropartita anche in favore economico per le casse della Juventus. Un profilo a sorpresa che avrebbe anche il gradimento del direttore sportivo Fabio Paratici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, non solo Zaniolo. Pronta una maxi operazione con la Roma

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK