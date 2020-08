Calciomercato Juventus, l’affare Milik può sbloccarsi solo se…

Una delle priorità del prossimo calciomercato Juventus sarà quella di trovare un nuovo centravanti. E la pista Milik rimane percorribile.

Il centravanti del Napoli è uno dei calciatori che il club bianconero tiene maggiormente d’occhio per il futuro. C’è infatti da sostituire Higuain in rosa e quello del polacco sembra essere il profilo giusto per l’attacco di Sarri. C’è però da fare i conti con il Napoli, che non intende fare sconti per la punta, nonostante il suo contratto scada nel 2021 e dunque c’è il rischio concreto di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi è la carta vincente

Come rivela Tuttosport, finora le contropartite inserite nello scambio per Milik non sembrano aver convinto la dirigenza partenopa. La Juventus infatti vorrebbe offrire i difensori Romero e Pellegrini, anche perché finora Bernardeschi non ha dato la disponibilità a trasferirsi all’ombra del Vesuvio. E’ proprio l’ex Fiorentina il giocatore che potrebbe essere la chiave della trattativa. Perché il Napoli a lui è molto interessato e nel caso in cui dirà di sì al trasferimento in azzurro ecco che lo scambio potrebbe decollare.

