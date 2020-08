Tre club interessati a Fabrotta, il giovanissimo bianconero è già entrato nel mirino di tre squadre di Serie B, ma la società vorrebbe trattenerlo

Gianluca Fabrotta è il giovanissimi Under 23 della Juventus che già sta interessando diversi club di Serie B che vorrebbero acquistarlo. In un sondaggio di mercato di tuttojuve.com si parla del procuratore del giocatore Claudio Vigorelli che avrebbe parlato in un’intervista di tre club di Serie B interessati al giovanissimo talento bianconero. Infatti il giocatore si è già messo in luce dimostrando affiatamento e indiscutibile talento, qualità che in società non sono passate inosservate, infatti, con la presentazione di Andrea Pirlo come nuovo allenatore dell’Under 23 la Vecchia Signora sarebbe più interessate a trattenerlo.

Calciomercato Juventus: tre club sul calciatore bianconero, ma la società…

Proprio con Andrea Pirlo allenatore i bianconeri vorrebbero puntare sui propri giovani e il Gianluca Frabotta è un talento su cui la Juventus vuole ancora puntare. Nonostante l’interesse di Brescia, Vicenza e Pordenone, i bianconeri avrebbero espresso la volontà di trattenere il giocatore a Torino, almeno per un altro anno. In modo da garantire un percorso di crescita al giovanissimo calciatore.

