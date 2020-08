Dalla Francia arrivano voci secondo cui Ronaldo avrebbe già deciso di lasciare la Juventus perché si sente “intrappolato e solitario” nella squadra…

“Cristiano Ronaldo intrappolato, incompreso e prigioniero solitario”. Su “France Football”, e anche come riportato da un sondaggio di Calciomercato.it, parlano della stella bianconera come di un prigioniero solitario della sua squadra. Ronaldo, sempre secondo le voci francesi, avrebbe già espresso malumore per la situazione che sta vivendo alla Juventus chiedendo esplicitamente di andarsene già da novembre, dalla sfida di Champions contro la Lokomotiv Mosca. Ronaldo secondo “France Football” non vedrebbe la rosa bianconera alla sua altezza e vorrebbe cambiare aria, magari trasferendosi al Paris Saint Germain.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Esonero Sarri, Momblano svela il sostituto a sorpresa: è un ex bianconero

Ronaldo via dalla Juventus? Calciomercato: dalla Francia circolano strane voci

Come riportato nel sondaggio Cristiano Ronaldo non vedrebbe i bianconeri all’altezza delle sue aspettative e avrebbe chiesto di andarsene, dando così un’impossibilità di rinnovare il suo contratto che prevede ancora due anni in bianconero. Le indiscrezioni francesi parlano della stella portoghese come di un giocatore che si è sentito trascurato e a cui si aggiunge anche un non idilliaco rapporto con l’allenatore bianconero, visto da Ronaldo come un “Ufo”. Sempre nell’articolo di “France Football” si fa riferimento proprio alla partita di Champions contro il Lokomotiv Mosca, una partita che avrebbe visto Ramsey soffiare il gol all’attaccante che venne poi sostituto da Sarri prima della fine della partita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Higuain, Juventus: contro il Lione sarà prova del nove per la permanenza

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK