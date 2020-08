Un altro obiettivo dalla Serie A, oltre all’attaccante Milik, potrebbe essere Rodrigo De Paul. Il calciatore ha detto di voler lasciare l’Udinese.

La Juventus potrebbe piombare su un altro giocatore in uscita dalla Serie A, dopo l’affare Milik in uscita dal Napoli, la Juventus potrebbe arrivare anche a Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino vorrebbe lasciare l’Udinese a fine stagione ma per farlo partire il patron Pozzo non farebbe certo sconti, essendo De Paul l’autentica stella dell’altra squadra bianconera. La Juventus si sarebbe mostrata interessata all’acquisto del calciatore ma per farlo Paratici dovrà comunque arrivare ad un compromesso visto che le richieste dell’Udinese sono elevate. Infatti il cartellino di De Paul viene valutato almeno 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, colpo da 40 milioni in arrivo dalla Serie A

Rodrigo De Paul è un profilo che ha suscitato interesse di diverse squadre al vertice del campionato, già l’Inter in passato si era mostrata interessata all’argentino, ma non si era trovato l’accordo con l’Udinese proprio perché il club voleva puntare ancora sulla propria stella. Ora gli scenari sembrano cambiati e De Paul potrebbe lasciare i bianconeri a fine stagione. Un obiettivo che però sembra interessare anche ai bianconeri della Juventus che in questo momento sono in polpe per l’acquisto dell’argentino che potrebbe adattarsi perfettamente nei meccanismi di gioco della squadra di Maurizio Sarri. La Juventus con De Paul andrebbe a centrare il doppio colpo in Serie A, infatti qualora la Vecchia Signora dovesse chiudere sia per Milik che per De Paul andrebbe a spendere un complessivo di 80 milioni di euro. Due profili che arriverebbero entrambi dalla Serie A.

