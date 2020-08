Inzaghi alla Juventus, calciomercato: Lotito si cautela con Maran?

Calciomercato Juventus, Simone Inzaghi è uno dei papabili successori di Maurizio Sarri per la panchina bianconera: il suo contratto con la Lazio non è stato ancora rinnovato e Lotito si starebbe cautelando avviando i primi contatti con Rolando Maran.

CALCIOMERCATO JUVENTUS INZAGHI LAZIO MARAN/ Interessate intreccio di mercato svelato sulle colonne del Messaggero. Secondo l’autorevole testata romana, infatti, non è sicuro che Simone Inzaghi resti sulla panchina della Lazio anche nella prossima stagione. Le voci che lo vorrebbero come sostituto di Maurizio Sarri in ottica Juventus cominciano ad intensificarsi, e il contratto fino al 2023, frutto di una sorta di pre accordo con Lotito, non è stato ancora firmato. Ragion per cui la dirigenza biancoceleste sta cominciando a scandagliare il mercato alla ricerca di un sostituto all’altezza: nelle ultime ora è ritornato prepotentemente in auge il nome di Rolando Maran, recentemente esonerato dal Cagliari. Molto, se non tutto, dipenderà dalle decisione della Juve: in questo senso, la gara con il Lione potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque per la stagione bianconera.

