Calciomercato, Mandzukic ritorna in Italia: pronto un biennale da 5 milioni

Calciomercato, Mario Mandzukic sarebbe molto vicino al passaggio alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di firenzeviola, infatti, l’ex centravanti della Juventus sarebbe entrato nel mirino della Fiorentina: Rocco Commisso avrebbe pronto un biennale da 5 milioni di euro a stagione

CALCIOMERCATO MANDZUKIC FIORENTINA SERIE A RITORNO/ La Fiorentina fa sul serio per Mario Mandzukic. Stando a quanto riferito da firenzeviola, infatti, la dirigenza gigliata starebbe entrando nell’ordine di idee di formulare un’offerta importante all’ex centravanti della Juventus, recentemente svincolatosi dal club arabo nel quale militava: si parla di un biennale da circa 5 milioni di euro a stagione per cercare di convincere “Mr no Good” ad accettare la corte di Rocco Commisso, che vorrebbe regalare a Iachini un profilo dalla grande caratura internazionale, capace di sorreggere il peso dell’attacco sulle sue spalle. La sensazione è che l’affare possa concretizzarsi da un momento all’altro: il croato ha voglia di ritornare a calpestare palcoscenici di un certo tenore, e il progetto della Fiorentina lo intrigherebbe e non poco. La fumata bianca appare vicina: le prossime ore saranno decisive per la buona riuscita dell’operazione.

Potrebbe interessarti anche–> Esonero Sarri, Momblano svela il sostituto a sorpresa: è un ex bianconero

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK