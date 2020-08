C’è ottimismo per la ripresa di Dybala in vista del match di venerdì sera contro il Lione. Intanto sul Corriere dello Sport è polemica sulla scelta del Mvp

Paulo Dybala potrebbe farcela per venerdì sera, ma rimane comunque un cauto ottimismo. Il giocatore infatti sta facendo di tutto per recuperare per il match decisivo di Champions contro il Lione nello stadio di casa di Torino. La Joya, nonostante l’infortunio alla coscia destra, sa dell’importanza del match e vuole esserci a tutti i costi. L’attaccante argentino potrebbe farcela ad essere recuperato in extremis ed entrare nella lista di convocati.

Dybala, svolta per il Lione. Mvp? Il Corriere dello Sport tuona

Paulo Dybala intanto è stato eletto Mvp della stagione, ma sul Corriere Dello Sport non sono troppo d’accordo con la scelta. Infatti quanto si legge sul Corriere è una discussione, non sul talento dell’attaccante argentino, ma più su una questione numerica. Proprio davanti ai numeri, il Corriere Dello Sport, avrebbe più reputata giusta la scelta della lega di premiare Ciro Immobile, che secondo il Corriere è stato il miglior giocatore della Serie A. In primis per aver vinto la classifica cannonieri con 36 gol e in secondo luogo anche per aver ricevuto la scarpa d’oro. Un verdetto che, nonostante valuti l’intera stagione su di versi fattori, non trova l’approvazione del Corriere che vedeva l’attaccante italiano favorito su Dybala.

