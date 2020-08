Willian alla Juventus, calciomercato: l’Arsenal a un passo dal brasiliano

Calciomercato Juventus, Willian sembra essere a un passo dall’Arsenal: questo è quello che riferisce il The Independent, che spiega come i Gunners siano a un passo dal mettere le mani sul funambolico esterno verdeoro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN CHELSEA ARSENAL/ La Juve rischia seriamente di veder sfumare un obiettivo a parametro zero per la prossima stagione. Secondo quanto riferito dalle colonne del “The Independent“, infatti, l’Arsenal avrebbe messo la freccia e sarebbe a un passo dall’acquistare Willian: sul brasiliano era forte l’interessamento della Juve, che però non ha mai affondato il colpo con decisione, limitandosi a dei sondaggi illustrativi con l’entourage del calciatore. La decisione maturata da Willian è da ascrivere soprattutto alla volontà del giocatore di rimanere in Inghilterra, cambiando soltanto club di appartenenza. La fumata bianca appare molto vicina: l’accordo con l’Arsenal sarebbe stato trovato sulla base di un quadriennale a 6,5 milioni di euro più bonus a stagione: un’offerta che potrebbe rivelarsi a questo punto vincente.

