Juventus Lione, Pjanic scalpita per una maglia da titolare: aperto il ballottaggio

Mancano pochi giorni al fischio d’inizio di Juventus Lione: ancora alcuni dubbi di formazione da sciogliere per mister Sarri. Uno di questi riguarda il centrocampo: Pjanic intende giocarsi le sue carte per una maglia da titolare nella partita dell’anno.

JUVENTUS LIONE PJANIC TITOLARE/ Mancano 48 ore prima dell’inizio di Juventus Lione, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La partita dell’anno in casa bianconera: gli uomini di Sarri non possono assolutamente fallire l’appuntamento europeo, per non rendere la loro stagione fallimentare. Tanti i dubbi di formazione ancora da sciogliere per l’ex tecnico del Chelsea: uno di questi riguarda il centrocampo, con Miralem Pjanic che vuole esserci a tutti costi per la partita più importante della stagione.

Ti potrebbe interessare anche–> Juve, filtra ottimismo per il rinnovo di Dybala: la situazione

Juventus Lione, Pjanic o Matuidi contro i francesi?

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, Pjanic ha buone chances di partire titolare nella gara contro il Lione. Centrocampo a tre con il bosniaco, e Bentancur e Rabiot che fungerebbero da mezzali. Nel caso in cui al neo acquisto del Barcellona venisse preferito Matuidi, Bentancur agirebbe da play in mezzo al campo. Molto presumibilmente questo dubbio verrà sciolto nella rifinitura: staremo a vedere quale sarà la decisione di Maurizio Sarri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK