De Paul alla Juventus, calciomercato: Paratici fiuta l’affare da 40 milioni

Calciomercato Juventus, nella lista dei desideri di Fabio Paratici è finito prepotentemente Rodrigo De Paul: secondo quanto raccolto dalla redazione di calciomercato.com, infatti, il centrocampista dell’Udinese piace e non poco alla dirigenza di corso Galileo Ferraris

CALCIOMERCATO JUVENTUS AFFARE DE PAUL 40 MILIONI/ Un nome nuovo per il centrocampo della Juventus: si tratta di Rodrigo De Paul, mezzala argentina attualmente in forza all’Udinese, autore di una stagione al di sopra delle aspettative, condita da 5 goal e molti assist decisivi per la salvezza dei friulani. La forza fisica, l’abilità di uscire palla al piede, il gran tiro da fuori sono tutte caratteristiche che piacciono e non poco alla dirigenza bianconera, alla ricerca di un profilo giovane con cui “svecchiare” un reparto costantemente falcidiato dagli infortuni quest’anno. Le operazioni Arthur e Kulusevski recentemente definite dalla Vecchia Signora si inseriscono proprio in questo solco. La valutazione che l’Udinese fa del suo gioiello si attesta sui 40 milioni di euro: una cifra importante, certo, ma non proibitiva per le casse della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, si fiuta l’affare De Paul: la situazione

40 milioni di euro, dicevamo: soldi che la Juventus al momento non è intenzionata a spendere, ma che potrebbe ottenere laddove venissero definite le cessioni di uno tra Bernardeschi e Douglas Costa. Nelle scorse settimane ci sono stati (timidi) sondaggi dell’Inter, della Roma e del Napoli, che non hanno mai affondato il colpo. La Juve osserva la situazione, pronta ad intervenire qualora dovessero presentarsi le circostanze giuste: l’annata di De Paul è stata molto proficua, ed ha lasciato ottime sensazioni agli addetti ai lavori. Sono attesi aggiornamenti importanti in questo senso nel corso delle prossime ore.

