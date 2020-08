Milik è sempre in orbita bianconera. Il polacco ha già espresso la sua volontà di spostare la Juventus, Paratici è pronto a chiudere ad una condizione.

Ormai lo sappiamo il profilo di Arkadiusz Milik attaccante polacco classe 1994 è il preferito dell’allenatore bianconero Maurizio Sarri. Sicuramente il nome in polpe per quanto concerne il mercato offensivo della prossima stagione bianconera. Il Napoli e il presidente Aurelio De Laurentis avrebbero già aperto alla cessione, con l’ipotesi di accettare anche lo scambio di cartellini fra il polacco e Federico Bernardeschi. Ma sarebbe proprio quest’ultimo a non consentire l’operazione. Bernardeschi vorrebbe poter continuare la sua avventura in bianconero ancora per un po‘, dunque, avrebbe già declinato l’ipotesi di lasciare Torino. Con l’operazione scambio che salta si dovrà, dunque, necessariamente pagare cash. Ecco quanto chiederebbero i partenopei per il proprio attaccante:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Paratici regalo da 70 milioni a Sarri

Milik alla Juventus: Paratici è pronto a chiudere dopo la Champions ma…

L’operazione Milik sembra già fatta ma ad una condizione, i bianconeri non vorrebbero spendere ulteriori soldi dalla richiesta iniziale di 40 milioni di euro. Se il Napoli dovesse confermare i 40 milioni per il cartellino di Milik ecco che, Paratici, dopo la partita di Champions League contro il Lione potrebbe già chiudere per l’acquisto definitivo dell’attaccante polacco. Assalto che porterebbe definitivamente Arkadiusz Milik sotto la Mole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Reggiani: “Allegri è operazione già fatta”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK